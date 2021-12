- A húsipari konyhán dolgoztam, reggel nyolc órára jártam, addig a piacon mindent eladtam, amit aznap kivittem. Konyhai kisegítő voltam, sokat dicsérték a munkámat, mert más minőség lett az ételekben, amikor bekerültem. Rengeteg tésztát készítettünk – krumplis, túrós, darás tésztának valót, levestésztát, meg rétest sütöttünk négyszáz emberre -, a szakácsnő meg a társaim csak nézték a technikámat, mert ők egy kézzel gyúrtak, én pedig a pék nagybátyámtól megtanultam két kézzel gyúrni. Nagyon szerettek, de keveselltem a pénzt, és mivel mindig is jól üzleteltem, kimentem őstermelőnek, kereskedőnek. Nagy kertem volt, rengeteg virágot is árultam. Megesett, hogy a savanyítóból mentem a fővárosba, onnan a piacra, amonnan meg haza. Benne voltam a pesti tévében is. Singer néni a lányait, az unokáit is megtanította savanyítani, vagyis továbbadta a recepteket, de csak családon belül. Az unokájával, Zolival most – átellenben – lakik, máig együtt dolgoznak. – Zoli egész fiatalon azt mondta: – Mamikám, írjunk le mindent, te csak beszélj! – és leírta, mit hogyan kell készíteni, jelenleg is ezen receptek szerint dolgozunk – hangsúlyozza Magdi néni.