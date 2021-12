-Az agya jobb felét most platina borítja. Covid előtt heti háromszor, utána heti egyszer tudtam kimenni hozzá, taxival, mert azt átengedték a határon. Nagyon sokba került, mindig friss PCR-teszt kellett, heti 60-90 ezer forintot költöttem a látogatásokra, mindenem ráment. Tibor nem sok mindenre emlékszik, csak „érezte”, hogy ott vagyok. Azt tudja felidézni, amikor 2020 karácsonyán kint voltam nála, négy hónappal a baleset után. Aztán a munkámat is feladtam, mert haza akartam hozni – meséli Tóth Bánóczy Ildikó. – Amikor kiadták ez év februárjában, semmit nem tudott csinálni, az orvos szerint lélekben feladta. A fejét nem tudta mozdítani, gyomorszondás és gégekanülös volt… Szombathelyen senki sem vállalta, egy messzi logopédus segített a nyelés-terápiában, hogy ki lehessen venni a kanült. Nyáron egy Ausztriában praktizáló magyar fül-orr-gégész vette ki végül, összevarrta a helyét. Így Tibor most már tud megint enni-inni, beszélni. Oké, ezt mondta először, amikor megszólalt. Váratlanul bekapcsolódott egy húgommal folytatott beszélgetésbe. Azt mondta, „értem csinálja” a sok kínnal-keservvel járó rehabilitációt. Az a célunk, hogy ismét önellátó lehessen, ha segítséggel is.