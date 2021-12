– A kulcs az absztrakció – mondja, az életünk is az. – Mindenki másképp látja a világot, és ezért mások is vagyunk. A kutató próbál absztrahálni egy elméletet, ír rá egy matematikai algoritmust, és elkezd számolni vele, az eredményt összehasonlítja egy kísérlettel. Aztán abbahagyja, pihenteti, elmondja másoknak, megvitatják, olvas, megnézi, mit csinálnak a többiek ezen a területen, az ötleteket beépíti a modellbe. Olyan ez, mint egy puzzle, egyszer csak elkezd összeállni a kép, hogyan kell ennek működnie. Ha az algoritmus működik egy esetben, működhet-e más esetekben is, lesz-e belőle általános; mindez sokéves munka – meséli Gyuri a mindennapjairól.