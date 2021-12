Elmondta, érezhetően többen lottóznak mostanában, viszont a vásárlási szokások a lehető legváltozatosabbak, hiszen még most is van olyan, aki csak beugrik egy ötös lottóért és mást nem is kér. Mint megtudtuk, ami most nagyon pörög, az a sorsjegy, Csákó Norbert is azért ugrott be, de ha már ott volt, vett persze egy lottót is.