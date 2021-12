Holecz Lajosné intézményvezető Kovács Lászlót hívta meg: beszéljen a tanulóknak a méhészkedésről. Kovács László az iskola pedagógusa és igazgatója is volt sok évig, ezért szívesen elfogadta a meghívást. Saját élményeivel színessé és érdekessé tette a délelőttöt. Elmesélte, hogyan végzik munkájukat a méhek, beszélt a méz fogyasztásának fontosságáról, és természetesen bemutatta az eszközöket is. Kaptárat nézhettek meg a gyerekek közelről, füstölőt, a méhészkedéskor viselt védőruhát pedig fel is próbálhatták. Végül a Laci bácsi által készített mézet is megkóstolhatták.