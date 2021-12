Az általános iskolai oktatás megkezdését tavaly év elejétől már csak engedéllyel lehet kitolni. Az Oktatási Hivatal (OH) hoz döntést arról, hogy a tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodás lehet-e, az eljárás a szülő kérelmére indul. A benyújtott kérelemben a szülőnek kell megindokolnia, hogy miért kérelmezi a felmentést, és egyéb dokumentumokat is mellékelhet például szakorvostól, gyermekorvostól, logopédustól, védőnőtől, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától, de kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő naplót is. Az OH, ha tud, dönt, máskülönben a területileg illetékespedagógiai szakszolgálat vizsgálatát rendeli el.