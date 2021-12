Szerinte a Magyar falu program pályázati rendszerének megalkotói felismerték, hogy egyre kevesebb a falvakban is a közmunkát végző és végezni akaró ember. Ezért került be a pályázati lehetőségek közé a kommunális eszközökre szóló támogatás igénylésének lehetősége. Emellett az eszközök fontos környezetvédelmi elveknek is megfelelnek, hiszen például az ágaprító gép használatával nem lesz szükség a kerti hulladékok elégetésére.