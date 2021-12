Szombathely A Végállomás Klubban november 12-én, pénteken 20 órától színpadra lép a Depresszió, valamint vendégük a szintén brutális hangulatú bulijairól híres Down For Whatever. November 13-án, szombaton 19 órától három remek banda veszi birtokba a Végállomást, színpadra lép a Useme, a Fatal Error és a Nova Prospect.