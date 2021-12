- Ahogy az lenni szokott: mindig az egyszerű a legnehezebb – számol be Laura a felkészülésről. – Az egyszerű teli színű és francia köröm elkészítésénél „csak” a tökéletesen manikűrözött és lakkozott köröm az elvárás. A második kategóriában a saját kezünkön kellett műkörmöt készíteni – na, ez nekem két napig tartott, háromszor, négyszer is leszedtem, mert nem voltam vele elégedett. A csillogós kategóriában pedig műkörömre kellett egy kézen csillogó dekorációkat építeni. A munkákról megadott szempontok szerint kell digitális fotót készíteni. A retusálás, a filter természetesen nem engedett, ezt ki tudják szűrni. Ahogy a versenyeken általában, itt is a kishúgom, illetve szép kezű, erre felkért vendégeim voltak a modelljeim.