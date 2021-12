- Máig nem tudom, hogy miért lettem diabéteszes. Az orvosok azt mondták, hogy ez lehet egy gyermekkori vírusfertőzés maradványa, de az is előfordulhat, hogy az intenzív mozgás – a néptánc – befejezése eredményezte nálam a problémát. Volt olyan vélemény is, amely a szétválasztós, 90 napos diétát nevezte meg kiváltó oknak, amit a betegség diagnosztizálása előtt csináltam végig. Gabi sokáig úgy gondolta, hogy a cukorbetegség a világ vége, de aztán pár éve kiderült, hogy gluténérzékenységgel is küzd. Elég macerássá vált számára az étkezés, mert ami gluténmentes, abban általában van cukor és ez fordítva is igaz. Az édesítést javarészt eritrittel oldja meg, a főzéshez, sütéshez rizslisztet vagy kukoricalisztet használ. Tésztafélékből már rengeteg fajta van, emellett húsokat és zöldségeket fogyaszt, gyümölcsöt pedig naponta csak egy kis tejfölös pohárnyi mennyiségben. Vizet vagy teát iszik, ünnepi alkalmakkor egy kis száraz bor vagy pezsgő belefér, de ez a maximum. Gabi napi öt-hat alkalommal adja magának az inzulint. Általában pocakba, de karba vagy combba is adhatná.