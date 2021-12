– A baj az, hogy sajnos nem sokat tudok arról, hogy hogyan lehet egy ilyen árverést lebonyolítani – töpreng Ildikó. – Ezért nagyon szívesen vennék ehhez bármi segítséget. Lehet, hogy egy olyan közösségi tér, például könyvtár jelentene megoldást, ahol a poten ciális licitálók előre megnézhetnék a képeimet. De az is lehet, hogy az egész akciót – különös tekintettel az újra rosszabbodó járványhelyzetre – a virtuális térben kellene lebonyolítani. A képek feltöltéséhez és az online aukció lebonyolításához informatikusi segítség kellene. Ildikó nem akarja kisajátítani az ötletet, szívesen venné, ha valamilyen karitatív szervezet lecsapna a kezdeményezésére, mint ahogy azt sem bánná, ha mások is csatlakoznának hozzá felajánlásaikkal. Abban is ötletekre van szükség, hogy Vas megyében ki lehetne a támogatott gyermek, vagy esetleg egy központi alapba folyjon be az elárverezett festmények ára. Az aukciót célszerű lenne az adventi időszakban lebonyolítani, így a festmények között ajándékozási céllal válogathatnának az érdeklődők.