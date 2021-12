A Taródfa-Besfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulását Czedera Mátyás plébános kezdeményezte, aki haláláig az egyesület elnöki szerepét is betöltötte. A magyar királyi belügyminiszter 1897. január 5-én elfogadta az alapszabályt, így az egylet hivatalosan is megalakult. Zászlójukat 1922-ben szentelték fel, a zászlóanya szerepét Sigray grófné vállalta el Iváncról. 1939-ben a falurészek öszszevonásával a tűzoltóságokat is egyesítették.