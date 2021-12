– Néhány anyuka megkeresett, és elmondták, hogy „csúnya világ lesz”, ha nem intézek egy óvodabővítést, mert Náraiban sok a gyerek – kezdte köszöntőjét dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke. – Ez fantasztikus hír a mai világban, amikor fogy a népesség. Szerencsére Náraiban sok a gyerek, sok a fiatal. Nardán is új óvodát kellett építenünk, Sében is örvendetes a helyzet, ott is épül az ovi, fel kellett újítanunk Pornóapáti és Vaskeresztes óvodáját, és erős az igény Toronyban is a bővítésre. Sikerült találni olyan maradványpénzt, amelyet más nem tudott elkölteni, így volt lehetőség megvalósítani az óvodabővítést Náraiban. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta, sokáig úgy tűnt, hogy Nárai óvodafejlesztése nem fér bele az aktuális TOPkeretbe.