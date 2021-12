M.A.J. projekt azokat a szlovénul beszélő fiatalokat köti össze, akik az Alpok hegyvonulatai és az Adriai-tenger között élnek. Egyedülálló a térségben a kezdeményezés, melyhez Ausztriából, Olaszországból, Horvátországból és Magyarországról is csatlakoztak. A szigorú korlátozások ellenére is sikerült a szervezőknek az idén három rendezvényt élőben lebonyolítaniuk Klagenfurtban, Rijekában és Szentgotthárdon, emellett az érdeklődők két online szemináriumon is részt vehettek.