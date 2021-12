Az előterjesztés szerint egyébként a napirend tárgyalásához meghívták Szombathely országgyűlési képviselőjét, Hende Csabát is. A meghívott közösségi oldalán is közzétett nyílt levélben tájékoztatta Nemény Andrást az ügyben. Leszögezte: erről vele előzetesen senki nem egyeztetett. A képviselő közölte, csütörtökön, mint rendesen, az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága ülést tart, amin részt kell vennie, így nincs mérlegelési lehetősége, melyik ülésen jelenik meg. Hende Csaba azzal zárta levelét, hogy felajánlotta Nemény András számára, hogy egy, a polgármesternek megfelelő időpontban megszervez a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium illetékes képviselőivel egy tárgyalást, ahol mód lesz arra, hogy Szombathely költségvetésének kérdéseiben is előremutató megbeszélések induljanak.