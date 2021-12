Átmeneti csend után most szerdán és csütörtökön éjjel megint hívatlan látogatók jöttek, és először négy, majd a maradék három bárányt is széttépték. A következő éjszaka az orvos megint mozgást hallott a kertben, kiment, és sikerült mobiltelefonnal fotót készítenie a kutyáról, amely a továbi zsákmány reményében még egyszer visszatért. Az állat formája nem hasonlított a korábbi vérengzés elkövetőjére, a károsultnak elképzelése sincs, hogy honnan kerülhetett oda. Valószínű, hogy éhes lehetett, mert az egyik bárány combjába alaposan bele is kóstolt. Az éjszaka készült képen a kutya mögötti árnyék azt sejteti, hogy ketten voltak a támadók.