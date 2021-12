A Savaria Jövőjéért közösségfejlesztés pályázati projekt ad arra lehetőséget, hogy abból munkabéreket is fizessen a Savaria Városfejlesztési NKft. Az elmúlt három évben ebből fedezték az ügyvezető bérének felét – mondta el csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján Lendvai Ferenc. Majd így folytatta: – Most az a határozati javaslat, hogy a jelenlegi bruttó bér megtartása mellett 300 ezer forinttal megemeljék az ügyvezető bérét. A projekttel kapcsolatos munkát egyébként eddig a mostani és az előző ügyvezető is elvégezte a munkaidejében – hívta fel a figyelmet Lendvai Ferenc.