– Tavaly is kimagasló volt a vendégszám, és ez az idén is hasonlóan alakult. A legtöbben a nagyobb városokból érkeztek, főként Budapestről, de Győr, Pécs és az alföldi városok is fontos küldőknek számítanak. A külföldi látogatók száma az elmúlt évben és idén is elenyésző volt – mondta Kovács-Mesterházy Viktória, az Őrségi Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője.

Az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnek 37 ezer látogatója volt

Fotó: CSG