Majd így folytatta: – Számos beruházás a Répce vidékének, így Csepregnek az elérhetőségét tette jobbá. Gondoljunk a Szombathely– Csepreg közötti úton a söptei, a vasasszonyfai fejlesztésekre vagy a Horvátzsidány–Peresznye közti szakaszra, továbbá a Tormásliget, Bük, Mesterháza tekintetében megvalósult felújításokra; régen várt fejlesztések valósulhattak meg a kormány támogatásával. Horváth Zoltán csepregi polgármester kiemelte: örül a város, de az is igaz, hogy számos kellemetlenséggel járt. Forgalomkorlátozások léptek életbe, amelyeket sokan nem tartottak be, a teherautók olyan utcákba is behajtottak, amelyekbe nem lett volna szabad, sokakat meg is büntettek. A súlyos gépjárművek megrongálták a belső úthálózatot, tönkrement a Bognár Ignác és a Bercsényi utca: felgyűrődött az út széle, kátyúk keletkeztek.