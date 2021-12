Rizs, vatta, papírfecni: mindből lehet libatoll, ez is kiderült a büki Csodaország Óvodában Márton-nap alkalmából. Kézműveskedtek az ovisok, de a szülők és az óvodapedagógusok is, a felnőttek munkáiból pedig vásárt rendeztek – nem is akármilyen sikerrel. A libás kincsek becsületkasszába tett összegekért találtak gazdára, a vásár két órája alatt 110 ezer forint gyűlt össze, mondta el Tóth Viktória Mária, a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény vezetője. A helyi kisfiú, Ábel gyógyulásához igyekeznek hozzájárulni a pénzzel. Libáról szólt bábelőadás és Márton-lámpások készültek, „fényes” felvonulást rendeztek az udvaron, miközben megmutatták a gyerekek, hogy milyen sok libás éneket, mondókát tanultak.