– A projekt lezárult, én akkor már magánéleti okok miatt Vas megyében kerestem kihívást. Vasszécsenyben élünk a párommal. Közös innovációnk – felismerve azt, hogy milyen sok itt élő tevékenysége kapcsolható az esküvőkhöz – a Szerelemfalu brand. Fél éve indult magánkezdeményezésünkhöz csatlakozott a település is, elindítottuk a turisztikai márkát, ami kitörési lehetőség is a falunak. Párhuzamosan az újonnan indult cégben kezdtem el dolgozni, amely az átvételtől felel az MMIK felújításáért. Zökkenőmentesen zajlott a telephely átvétele, ami megnyugtató a házban működő művészeti együttesek számára is. Ha csak kicsit is, de már most mindegyiküknek sikerült jobb körülményeket biztosítanunk.