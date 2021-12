Vadász László és Vadász Péter, apa és fia. Közös cégük, a Meliorációs és Rekultivációs Kft. hosszú ideje meghatározó és megbízható szereplője Vas megye és Szombathely mélyépítési, útépítési, vízgazdálkodási beruházásainak. Vadász László 1992-ben alapította Szombathelyen a Kft.-t, melynek munkájába hamarosan fia, Péter is bekapcsolódott. A Kft. jelenleg is családi vállalkozásként, családias légkörben működik. A cég megalakulásakor elsősorban meliorációs és rekultivációs munkákat végeztek, majd tevékenységüket áthelyezték a mélyépítés, csatornázás, víz- és útépítés területére, ahol fokozott piaci kereslet jelentkezett. Munkatársaikkal együtt a megrendelő maximális kiszolgálására, kiváló minőségű munkára törekednek, sikerrel. A cég vezetésében, műszaki munkájukban, a munkatársaikkal való bánásmódban az alapító édesapa emberi tisztessége és szellemisége a meghatározó, melyet fia, Péter is átvett, és azonos szellemben folytat. A céget és vezetőit a számla kifizetése után is meg lehet találni, a megrendelő által joggal felvetett javítási munkákat vita nélkül végzik el. Mai világunkban az is szokatlan, hogy az elvállalt munkát döntő részben saját munkavállalóikkal és saját gépparkjukkal végzik el.