Múlt héten szombaton, Üllőn rendezték meg a Botafogo-kupa táncversenyt, amelyen Senior I. korosztályban latin és standard táncokban magyar bajnokot, míg C osztályban latin és standard táncokban országos bajnokokat avattak. A Lorigo TSE táncosai köszönhetően felkészítő tanáraiknak, Elekes Helgának, Nagy Júliának, Gombkötő Balázsnak és Faludiné Lovas Henriettének, kiváló eredménnyel szerepeltek a versenyen, többször felállhattak a dobogóra is. Lepsényi Gábor–Faludi Olívia Junior I.C kategóriában latin táncokban ezüstérmes lett, standard táncokban pedig a döntőben a hatodik helyet érte el. Simon Áron–Korn Vivien Ifjúsági C kategóriában standard táncokban kilencedik helyen, latin táncokban pedig 22 indulóból a 11. helyen végezett. Bálint Péter–Rozmán Vivien Ifjúsági C kategóriában standard táncokban tizedik helyen, latin táncokban pedig a 13. helyen végzett. Az országos bajnokságok mellett klubközi versenyeket is rendeztek, ahol Junior II. standard táncokban első helyen, egy korosztállyal feljebb Ifjúsági D standardban második helyen végzett a Bene Nándor–Gerencsér Zsófia kettős. Latin táncokban a döntőben pedig az ötödik helyet szerezték meg.