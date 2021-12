– Felpakoltunk elemózsiával, s napokig szedtük. A férfiak létrákkal felmásztak a fákra, és hosszú lucfenyőpóznákkal verték a gesztenyét. Lent az asszonyok gyűjtötték. A tisztát köténybe, a gubát kosárba. Otthon a gubából fakalapáccsal verték ki a szemeket. Évente 50-100 mázsát is betakarítottunk. A pesti csarnokokban a kofák gyorsan eladták. A kőszeghegyaljai gesztenye messze földön híres volt. A sziklás talaj révén egészen más az ízvilága, mint a nagymarosinak vagy a zalainak. Miklós bácsi a hegyoldalban lévő idős gesztenyésében megmutatja azt is, a ritka fogú fagereblyével hogyan mozgatták meg az avart, hogy a későn hulló gesztenye is előkerüljön; sőt azt is, hogy egy frissen tört villás ágból hogyan készült a csipesz, amivel védőkesztyű híján a gubát szedték. Az idén naponta kétszer járt ki a gesztenyésbe. Reggelente tíz-tizenegy muflont is szokott látni. Alaposan megdézsmálták a termést.