Mint arról korábban beszámoltunk, az Európába irányuló legális és illegális migráció témájában szervezett az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében nemzeti polgári vitacsoportot a Nézőpont Intézet Szombathelyen. A résztvevőket arról kérdezték, mit üzenjen Magyarország Brüsszelnek. Miskolcon már volt egy hasonló rendezvény, és a Századvég, valamint az Alapjogokért Központ is hasonló vitacsoportokat szervez, aminek a legfőbb üzenete az: Közép-Európa is bele akar szólni a folyamatokba, az itt élők nemcsak elszenvedői, de részesei is akarnak lenni annak, ami Brüsszelben történik.