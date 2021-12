A Vágtázó Kenu Tábor Egyesület – ahogy neve is mutatja – két fő tevékenységet végez, az egyik a lovaglás, a másik a vízitúrázás, azon belül is elsősorban a kenuzás. A civil szervezet kiemelt célja, a természet értékeinek védelme, a tagok ennek kapcsán kezdeményezték madárodúk telepítését a magyarszecsődi kavicsbányatónál. – Szeretnénk elérni, hogy más civil közösségek is kedvet kapjanak az ilyen akciókhoz. Saját költségen készíttettük el az odúkat, bízunk abban, hogy hamar használatba veszik a madarak-mondta Móricz Péter egyesületi tag.