Az óriáskerék már szállítja a magasba a bátrakat. Beljebb a főtéren a vásárba csábítanak a fények. Kapható kürtőskalács, forralt bor, sült gesztenye, szarvaskolbász és libatepertő, kézzel kötött kardigán, meleg sapkák és manók, ringlispílre és rénszarvasra is ülhetnek a gyerekek. Ma estétől várja vendégeit a szombathelyi adventi vásár, amelynek megnyitóján Danics Dóra énekelte a Hallelujah-t – a dallamok hazáig kísértek. December 23-ig a megyeszékhelyen is lesz módunk arra, hogy a karácsonyvárás időszakát nagyobb társaságban, közösségben is megéljük.