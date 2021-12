Ágh Péter országgyűlési képviselő beszédében utalt a répcelaki – szintén több száz milliós – iskolafejlesztésre is, de mint fogalmazott, nemcsak az a cél, hogy a városokban újuljanak meg az iskolák, ugyanezt szeretnék a falvakban is, amire a Magyar Falu Program kiváló lehetőséget nyújt. Rozmán László tankerületi igazgató ugyancsak megköszönte a projektben részt vevők munkáját és örömét fejezte ki, hogy az időközben felmerült, csaknem 51 millió forintos többletforrást is időben megkapták. A pályázat része volt a pedagógusok továbbképzése is, ami azt eredményezte, hogy a 21. századi tárgyi környezethez 21. századi szakmai felkészültség is társul – fogalmazott Rozmán László a projektzárón.