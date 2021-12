Hétfőn kezdődött és pénteken már be is fejeződik Őriszentpéteren annak az 1200 méternyi útnak a felújítása, amelyre két nyertes pályázatnak köszönhetően 50 millió forintot költhet az önkormányzat. Őr Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a Magyar falu programból csaknem 25 millió forintot, a Belügyminisztérium útfelújítási pályázatán 18 millió forint támogatást kaptak. Ez utóbbihoz 6 millió forint önerőt is vállaltak. A Baksaszeren, az Alszeren, a Kovácsszeren, a Templomszeren és a Galambosszeren a legkritikusabb állapotban lévő útszakaszok két aszfaltréteggel történő felújítását teszi lehetővé ez a forrás. Itt most nem kátyúzásra irányul a munka, hanem nagyobb összefüggő útfelületeket tesznek rendbe.