Csütörtökön 16 órától tartja soros ülését a képviselő-testület a városházán. A fórumon módosíthatják az önkormányzat idei költségvetését, valamint a jövő évi költségvetési koncepciót is ismertetik. Beszámoló hangzik el a polgármesteri hivatal idei munkájáról, az adóztatás helyzetéről, a szociális alapszolgáltatások ellátásáról, valamint a környezetvédelmi helyzetről is. A képviselők tájékoztatást kapnak a többi között a Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény megszüntetésének részleteiről. A döntéshozók határoznak önkormányzati lakások bérleti szerző­déseinek meghosszabbí­tásáról is csütörtöki ülésükön.