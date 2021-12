Csütörtökön ülésezik a kőszegi és a csepregi képviselő-testület is, előbbi 9-kor, utóbbi 14 órakor. Kőszegen a mintegy 17 napirendi pont között szó lesz adóügyekről, költségvetésről, de a helyi értéktár testület és a tűzoltók is megtartják beszámolójukat. A tűzoltók Csepregen is értékelik az elmúlt időszakot, de szó lesz többek között az elmúlt időszak eseményeiről, a költségvetésről, pályázatokról és az önkormányzati lakásbérleti szerződésekről is.