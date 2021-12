A családban két fiú van, Ádám és Péter, ők is segítenek, de jön a népes família többi tagja is. Az idén inkább csak a férfiak, így Katalinnak a tűzhely mellett egyedül kell helytállnia. A családon kívül két fiatalember is van a faluból – Páll Ádám és Páll Tamás –, akik korukat meghazudtolóan értik a böllérség minden fortélyát. Jön vendégségbe Kiss László körmendi plébános is, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolnak Királyék.