A „pipi” után áhítozó Patrik édesanyja, Helga posztját többen is Bereczki Tollas Katalinékhoz irányították, hogy rájuk gondoltak, ők biztosan tudnak „segíteni” a kisfiúnak. Amikor Bence meghallotta, hogy miről van szó – van még egy nagy „pipibarát” fiúcska ezen a földön –, felajánlotta, hogy ad kettőt. Patrikék eljöttek a tyúkokért, és meghívták az ajándékozó családot magukhoz, jöjjenek el megnézni a most készült „pipiházukat”, amit szeretnének benépesíteni. A gyerekek ebben a hasonló érdeklődési körben egymásra találtak, Patrik közben kapott még két tyúkot is, és meghívták őket Bábolnára tyúkokat nézegetni.