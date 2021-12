– A kormány évről évre sok észak-vasi önkormányzatnak teremt lehetőséget arra, hogy a helyben élőknek szociális tűzifát biztosíthasson. Mindez tehát az önkormányzatok közreműködésével az embereket szolgálja. Remélem, hogy ez a támogatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a térségben lakók jobb körülmények között éljenek az előttünk álló időszakban – mondta el Ágh Péter országgyűlési képviselő. A térségből három település (Csönge, Gencsapáti és Kemenesmagasi) részesült egymillió, és három település (Bük, Csepreg és Vép) kétmillió forintot is meghaladó összegű támogatásban, utóbbi három város esetében a megítélt összeg száz köbmétert is meghaladó tűzifamennyiségre volt elég.