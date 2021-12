– Óriási volt a hangulat Varsóban, jó volt látni, mennyire szeretik a lengyelek a magyarokat – mondta Schäfer András. – Már a hotelhez sokan odajöttek, sorban álltak, és kértek tőlünk autogramot. Aztán a meccs előtt, amikor kimentünk bemelegíteni, óriási tapssal fogadtak a hazai szurkolók. A himnusz alatt is szólt a Ria! Ria! Hungária!, a lefújás után pedig körbementünk a stadionban, és mi is megtapsoltuk a lengyel drukkereket. Ekkor vettem észre, hogy valaki egy táblára kiírta, szeretné elkérni a mezemet. Ám előzőleg már mindkét, a meccsre kapott mezemet odaígértem másnak, így csak a nadrágomat tudtam odaadni a lengyel szurkolónak. Remek volt a hangulat a meccsen, fedett a stadion, így a 60 ezer drukker szurkolása hatványozottabban érvényesült. Ami a meccset illeti, nagyon jó mérkőzést játszottunk, hajtós, kemény összecsapás volt, ezt bizonyítja a tíz sárga lap is. A gólom? A taktika az volt, hogy három magas emberünk a rövid sarokra érkezik, én pedig, ha úgy adódik, a hosszún összeszedem a lecsorgó labdát. Így is történt, a szabadrúgás után nem volt nehéz dolgom, csak meg kellett csúsztatnom a labdát, amely a kapus lába között suhant a hálóba.

Schäfer András remekül futballozik

Fotó: NSO/Török Attila