Az iskolafelújítás első szakaszának nevezte a most befejezett modernizálást Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Szükség van az iskola belső felújítására is – bár néhány éve még nem látszott ez a szükség. Felidézte, hogy néhány éve még kérdéses volt az iskola fennmaradása, a 2021/22-es tanévet viszont 28 elsős kezdte az ökoiskola címet viselő Batthyány-iskolában – dicséret illeti a pedagógusokat. A Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, Rozmán László azt mondta, minden segítséget megad a Batthyány-­iskola további felújításához – ezt ígérte a térség országgyűlési képviselője is. Hiszen nemcsak az ablakok szolgáltak évtizedekig, de a belső burkolatok is ­tanúi voltak a 70-es, 80-as évek ballagásainak, összességében pedig 1939 óta nem volt ekkora beruházás az épületen, mint amit most adtak át ünnepélyesen.