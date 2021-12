Baka Géza 1949-ben született Bakonysárkányban. Gyermek­kora óta szerelmese a vendéglátásnak, tudatosan készült a pályára. Iskolái után három évig dolgozott egy drezdai étteremben, később Frankfurt egyik neves rendezvényközpontjában, majd egy nívós bécsi látványkonyhán sajátította el a vendéglátás magasabb szintjét. Hazatérve vállalkozóként négy-öt üzletet is vezetett egy időben. Összesen 45 vendéglátóhelyen, idegenforgalmi intézményben dolgozott, széleskörű ismereteket szerzett mind a hazai, mind a külföldi vendéglátás és turizmus területén. Régi vágya volt a saját vendéglő, ez teljesült, amikor 2005-ben Kőszegre költöztek feleségével. Az Alpokalja panziót és éttermet családi vállalkozásként üzemeltetik. Az utóbbi időben meggyengült az egészsége, de most is erőt ad neki munkája szeretete.