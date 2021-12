Nagy Diána múzeumi tárlatvezető felfedezte, az Iseumba több olyan műtárgy található, amelyek szimbólumrendszere azonos azokkal a motívumokkal, amelyek a Harry Potter univerzumba is megjelennek. – A rendezvénnyel az eredeti célom az volt, hogy megmutassuk: a Harry Potter nem egy buta varázslósztori. Másrészt azonban ez jó alkalom arra is, hogy olyanok is eljöjjenek a múzeumba, akik egyébként ezt nem tennék – fogalmazott lapunknak Nagy Diána.