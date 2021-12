Az emléklap arról tanúskodik, hogy csak nagy erőfeszítés árán tudták megteremteni a pénzügyi alapokat, de a szoborbizottság sok akció kezdeményezésével eredményes munkát végzett. A gyűjtőmunkával, a kulturális rendezvényekkel, felajánlásokkal összejött a nyolcezer forint, és kellő időben a szobor is elkészült. Az ünnepélyes avatást 1896. december 8-ára tűzték ki. Neves szobrász, Kiss György több variációban is elkészítette Berzsenyi szobrát.

A rangos bírálóbizottság – Beöthy Zsolt, Stróbl Alajos és Alexander Bernát – a legjobbat választotta ki. A szobrot dr. Károlyi Antal királyi tanácsos alispán leplezte le és adta át Szombathely városának. A korabeli dokumentumok több érdekességre is ráirányítják a figyelmet. Mint például, hogy már ekkor létezett Berzsenyi Kör Vas megyében. Általában a Berzsenyi nevét viselő, Kaposváron 1904 nyarán alakult Berzsenyi Társaságot említik mint első ilyen forrást. A két megyében számos jele volt a Berzsenyi iránti tiszteletnek. A Berzsenyi Kör már aktívan működött a 19. század kilencvenes éveiben. Alapszabálya rögzítette, hogy irodalmi és művészeti kör, amely terjeszti és ápolja a nemzeti művelődést és a magyar társas életet, gyülekezőhelye a város és a megye műértő és hazafias értelmiségének, és megvalósítja a Berzsenyi-szobor létrehozására irányuló törekvéseket.

A Berzsenyi Kör hivatalos létezését a M. Királyi Belügyminisztérium 1893. május 5-én a 36625/V. 10. számú határozatával ismerte el és erősítette meg. A szoboravatási ünnepség a szoborbizottság és a Berzsenyi Kör ünnepi közgyűlésével vette kezdetét. Említésre méltó az is, hogy már ebben az időben is létezett a vasiak budapesti baráti köre Vasmegyei Kör néven. A szobor felállításának kilencvenedik évfordulója (1986) idején Berzsenyi Dánielnek megyénkben hat szobra, domborműve és számos emléktáblája volt. Ekkor rangos intézmények viselték a nevét, mint a megyei könyvtár, a tanárképző főiskola, a szakmunkásképző intézet, az egyházashetyei Berzsenyi Mtsz, a celldömölki gimnázium és könyvesbolt, a sömjénmihályfai művelődési ház. A Berzsenyi-hagyománytisztelet megújuló jele volt a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság létezése is, amelynek már több mint ötszáz tagja volt 35 évvel ezelőtt.