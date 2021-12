– Nekem fehér és piros pogácsaalmám van – folytatja az idős asszony. – Ezek téli almák. A fehér pogácsa kicsit savanykásabb és kisebb is. Októberben szedik le. Utána olyan helyre kell tenni, ahol nem fagy meg. Akinek nem volt pincéje, annak a zsuppos padláson elállt, most a cseréptető alatt megfagy. Amit boltból ismerünk jonatán, az piros, meg egy kicsit csíkos. A régi jonatán tiszta piros, inkább bordó. Az is eláll télen. A mákalma akkor érik, mint a mák, az egéralma inkább őszi gyümölcs. Olyan, csúcsosabbféle. A szülői házunk szomszédságában volt koszosalma meg vasalma. Az utóbbiból volt piros és zöld is. Nagyra nő és nagyon kemény. Novemberre érett meg, amikor jöttek a fagyok. Éretten is kemény volt, meg se „porhult”, de így is megették. A „kamarába” betették, ottan elállott. Van még egy édes alma, amit mi csak gyepűalmának hívunk, mert a gyepűben nőtt. Az se „porhult” meg, inkább megfonnyadott. Téli alma volt az is. Közben megjön Pongráczné az alsó szomszéd, aki a néni lánya. Naponta többször ránéz Vilma nénire. A két asszony mérgelődik egy sort a szarvasok miatt. Most is áttörték a kerítést. Nemrég egy ígéretes, fiatal, hosszú szilvafácskát rágtak körbe. El is pusztult.