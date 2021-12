A mostanában szerzőként, illusztrátorként rendkívül népszerű Dániel András képzőművészként indult – de mint mondja, a szöveg, a szövegszerűség már akkor is jelen volt a munkáiban; akár hiányként. És mert a szöveg és a kép egyaránt érdekelte, talán törvényszerűnek is mondható, hogy egyszer csak megtalálta a kettő találkozási pontját – a saját szövegeit ő maga illusztrálja: „Megpróbáltam, jól benne is maradtam.” Persze egészen sajátos módon.