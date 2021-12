Felsőőr (Oberwart) környékén is folyamatosan dolgoznak a tűzoltók, árokba csúszott autók, balesetek és elakadt kamionok vannak több helyen is. Információink szerint a határon is nagy sor van, a kamionokat már nem engedik belépni Ausztria területére.

Olyan nagy mennyiségű hó hullott hirtelen a szomszédos országban is, hogy a hótolók sem bírnak vele, a főutakon és gyorsforgalmi utakon is több centiméteres hó áll.

Fotók: Horváth Balázs

Fotóink Felsőőr környékén készültek Ausztriában csütörtök délelőtt