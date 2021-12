A jótékonysági program lényege: a december 23-áig tartó főtéri adventi vásárban minden, a Tiroliház standjánál vásárolt bögre árából 200 forintot az Aranyhíd EGYMI Micimackó óvodának ajánlanak fel. Nagy Norbert, a kitelepült bódé egyik tulajdonosa elmondta: bár az osztrák vásárok hangulatát hozták Szombathelyre, nagyon is lokálpatrióták. Évek óta keresik, és mindig meg is találják a segítés lehetőségét. Takács Nóra, a Micimackó óvoda vezetője arról beszélt, mint „derült égből a kisangyal” érkezett hozzájuk a felajánlás híre. Jó helye lesz a pénznek intézményüknél: már második éve nem tudnak lovasterápiás foglalkozásokat igénybe venni, miközben a gyerekeknek nagy szükségük lenne arra, hogy a benti foglalkozások mellett külső helyszínen, állat asszisztált terápián vegyenek részt. Ezeket szeretnék visszahozni. Az érzékenyítés és a szülők hozzáállása kapcsán elmondta: óvodájukat folyamatosan újítják, szépítik. A gyerekek szülei kétkezi munkájukkal járulnak hozzá ehhez. Még a pandémia előtt eljártak a többségi óvodákkal együtt ovi-focizni. Jó volt látni, hogy az ép, egészséges gyerekek és szüleik ugyanúgy szurkoltak az ő csapataiknak is. Azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek egy többségi intézmény óvodapedagógusai és az egészséges gyerekek szülei, ha elfogadásra akarják nevelni a gyerekeket, Németh Krisztina óvodavezető adott tanácsot a főtéri beszélgetésen.