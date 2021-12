Az előadások végén a nyílt napra regisztráltak között értékes okosórákat sorsoltak ki: nyert Kálovics Eszter, Szarka Felicián és Nemoda Petra, akivel az élménytúrán is találkoztunk, amikor több csoportban bemutatták a látogatóknak a Savaria Egyetemi Központot, érintve a sportcsarnokot, a könyvtárat, a kollégiumokat, a laborokat is. A túra végén mindenkit az általa választott szak tanszékéhez kísértek el. Nemoda Petra most végez a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikumban, de lehet, hogy még marad egy évet, programozó informatikus szeretne lenni. Érdeklődve hallgatta Bencsik Gergely oktatót és Szőnye Patrik hallgatót, akik a Savaria Műszaki Intézetben zajló munkáról beszéltek.