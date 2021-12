A Falco remek formában van, veretlenül, 12 győzelemmel vezeti az NB I.-es tabellát. A Bajnokok Ligája csoportkörében is kiválóan teljesít, három győzelemmel, egy vereséggel a továbbjutás küszöbén áll. Az Athént például október elején 83-78-ra gyűrte le Szombathelyen. Az AEK három vereséggel, egy győzelemmel a háta mögött várja a BL-fordulót.

A görög pontvadászatban is hullámzóan szerepel: öt győzelemmel, öt vereséggel ötödik helyen áll a 13 csapatos tabellán. A Falco pénteken még Kecskeméten játszott – és nyert 87-83-ra –, hétfőn reggel utazott el Bécsbe, ahol repülőre szállt. A szombathelyi delegáció majd szerda délután érkezik haza – hogy aztán vasárnap Debrecenben lépjen pályára.

– Nehéz, harcos meccsre számítok, hiszen Szombathelyen is csak nagy küzdelemben győztük le ellenfelünket – mondta Milos Konakov, a Falco KC Szombathely kosárcsapatának vezetőedzője. – Az Athén az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha meg akarja őrizni esélyét a továbbjutásra, akkor nem hibázhat. Vagyis mindent el fog követni a győzelem érdekében – futni, harcolni, ütközni fog. Változás még az előző meccsünkhöz képest, hogy az akkor nem játszó Ian Hummert most már bevethetik a görögök – a személyében egy roppant ponterős, minőségi kosarassal erősödik riválisunk. Tudjuk, hogy az AEK közösségét tragédia rázta meg az elmúlt napokban, hiszen 32 évesen meghalt szerb légiósuk, Stevan Jelovac – a haláleset engem is mélyen megérintett. Ennek megfelelően vélhetően emocionálisan is felfokozott hangulatra lehet számítani. Nyugodt, higgadt játékot várok a csapatomtól, és természetesen jó védekezést. A görög csapatok hazai pályán hagyományosan erősek, de ezen túl kell lépnünk. Szeretnénk győzelemmel hazatérni. Teljes a keretünk, a koronavírusból kigyógyuló Golomán György is egyre jobb fizikai állapotban van.