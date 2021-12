Bögrékkel a jó ügy érdekében – Újabb meglepetést rejtő ablak mögé leshetnek be olvasóink

Újabb meglepetést rejtő ablak mögé leshetnek be olvasóink a Vas Népe adventi kalendáriumában. A Tiroliház kezdeményezéséről már írtunk, bögrevásárlásunkkal most mi is támogatjuk a Micimackó ovit.

Tóth Kata Tóth Kata

Nagy Norbert és Balogh Máté Tiroliháza évek óta jelen van a szombathelyi adventi vásárban. A főtéren főleg osztrák ételspecialitásokat kínálnak osztrák designnal, magukról mégis azt mondják, rendkívül lokálpatrióták. Minden évben keresik a segítés lehetőségét, logós bögréikkel nem titkolt céljuk az, hogy pluszértéket adjanak a vásárnak. Támogattak már vasi gyermekotthont, sérült fiatalokból álló zenekart is. Ezúttal a Kedves Szülők! programsorozattal összefogva a Micimackó óvodát.

Aki bögrét, benne forralt bort vagy teát vásárol náluk, az 200 forinttal támogatja a Szombathelyen és vonzáskörzetében élő gyerekek szak szerű, egyéni szükségleteikhez igazodó ellátásra szakosodott óvodát. A jó ügyhöz a Vas Népe is csatlakozott: tegnap bögréket vásároltunk – jólesett belőlük a tea a hidegben.

Kiemelt képünkön: Bögréket vettünk és vittünk. A fotón Csiszár Eszter, Hosszú Zoltán és Szijj László hirdetési tanácsadók

Frissen Vasból A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában