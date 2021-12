A tisztességtelen és etikátlan kartellezés miatt hét hosszú éven át nemcsak a magyar gazdák fizettek többet a műtrágyáért, hanem minden magyar ember a kenyérért, gyümölcsért és zöldségért; tehát az alapvető élelmiszerekért. Az agrártárca számításai szerint a kartellezés akár 36 milliárd forint kárt is okozhatott a magyar gazdáknak. Ez az élelmiszerpiacra is begyűrűzött, károsítva ezzel minden magyar fogyasztót – emelte ki Győrffy Balázs, aki emlékeztetett arra is: mindezek után Bige László megfenyegette a gazdákat, hogy csak egy napig vásárolhatnak majd műtrágyát, utána külföldre viszi azt. Most, a nyomás hatására visszakozni látszik.