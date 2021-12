Gergő az új tag megtalálásával kapcsolatban megosztotta lapunkkal, hogy Derzsi Zsoltra több gitáros meghallgatása után esett a választás, mert nem csak bemutatni tudta a kért dalokat, hanem egyből látszódott rajta, hogy szívvel-lélekkel meg is érkezik azokba. Az első próba Zsolt számára olyan volt, mint a hazaérkezés, ami azóta is egyre erősödik, az új tag egyben új energiát is hozott a bandába.

Először még a december 30-ai koncert van a fókuszban, de aztán januárban készülnek is a televíziós szereplésre, A Dal produkciójára. A frontember elmondta, hogy a Végállomás Klubban még soha nem játszottak, viszont nagyon segítőkészek voltak velük, biztosították a zenekar számára a próbahelyszínt és így nem is volt kérdés, hogy a hagyományosnak számító Illegál koncertjüket ott fogják megtartani. A fellépés Zsoltnak egy bemutatkozása lesz, de a zenekar más különlegességgel is készül, sikerült olyan playlistet összerakniuk, amit a közönség nagyon régóta várt. Gergő szerint mindenkire ráfér, hogy „Lazulj bele”, A Dal-ba beválogatott szerzeményük lehetne az est szlogenje, a zenekar tagjai bíznak benne, hogy egy nagyon széles mosolyú este lesz.

A koronavírus-járvány ellenére az Ocho Macho ebben az évben a másfél hónapos koncertszezont végigjátszotta, rengeteg helyre vitték el a zenéjüket. Ami rájuk jellemző, az segítette őket a túlélésben, Gergő megosztotta velünk a jelmondatukat: ahova hívtak elmentünk játszani, ahova nem, oda megpróbáltunk eljutni. Idén ez hatványozottan igaz, minden egyes koncertet úgy élveztek, mint gyerek a játszótéren a felszabadult másfél óráját. A tagok soha nem nézték, hogy hová hívják őket, játszottak ők már mindenhol, ahol volt 220, beleálltak és csinálták a dolgukat. Gergő a végére egy fontos üzenetet fogalmazott meg: minden koncertet csak élvezniük kellett és örülni a lehetőségnek.