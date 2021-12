Az Egervölgy ÖTE létrejöttét és kezdeti éveit a falutörténetet feldolgozó kiadvány taglalja részletesen. Az egyesület jelenlegi tagjai is ebből ismerik elődeik történetét – tudjuk meg Barbalics Pétertől, az egyesület elnökétől. Mint mondja, alapító okiratuk szerint a faluban 1926 óta van jelen az önkéntes tűzoltóság, melynek akkor 46 tagja volt.

Önállóan, saját településük területén belül vonultak, ahogyan azt ma is teszik. Az elnök hozzáteszi, hogy az elmúlt 95 évben töretlenül működik a szerveződés. Nagyobb tűzesetként egy 1928-as háztüzet említ a korabeli krónika. Egyetlen fennmaradt tűzoltó-relikviájukat, melyet 1939-ben szenteltek fel, a tűzoltózászlót nagy becsben őrzik szertárépületükben. 2008-ban pedig fel is újították a nagybecsű emléket. Az egyesület napjainkban 17 állandó tagot számlál, jelentős arányban képviselteti magát benne a fiatalság: három középiskolás, tízen a harmincas éveikben járnak. Az idősebb tagok nagy része már nem vonul, ők tapasztalataikat adják át az utódoknak.

Barbalics Pétert 2019-ben választották meg az egyesület elnökének, vele egy időben lett a csapat parancsnoka Rauch Dávid. Hármas kategóriájú egyesületként Egervölgy közigazgatási területén belül vállalnak vonulást – az elnök itt megjegyzi, hogy évek óta pályáznak saját gépjárműre, ami a feltétele lenne annak, hogy eggyel feljebb léphessenek a ranglétrán. Oltóvizet jelenleg nem tudnak szállítani, a falu több pontján elhelyezett tűzcsapokról tudnak tüzet oltani, ha szükséges. Felszereléseiket a tűzoltóautó hiányában utánfutóval szállítják a káresetekhez. Mivel személy autóval vonulnak, egyszerre legfeljebb öten szállhatnak ki egy káresethez.

Védőfelszerelésüket is ehhez a létszámhoz szerezték be. A csapat jelentősebb része elvégezte a negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyamot, öten pedig kisgépkezelői képesítéssel is rendelkeznek. Emellett egyiküknek megvan a képesítése arra is, hogy létesítményi tűzoltásvezetőként irányítsa a tagokat a káresetek felszámolásánál.

– Egészen 2005-ig Egervölgyet főként a tarlótüzek helyezték fel a káresetek térképére, ugyanis addig működött a falu határában a honvédségi lőtér, ahol a rendszeres gyakorlatok következtében a nyári időszakban a száraz növényzet többször begyulladt. Ez volt talán az egyesület legaktívabb időszaka, akkoriban rendszeresen segítettük a hivatásos tűzoltók munkáját – magyarázza Barbalics Péter. Majd hozzáteszi, hogy mostanra szerencsére megfogyatkozott a vonulásaik száma, falujukat elkerüli a baj. Nagyobb készültséget legutóbb egy három évvel ezelőtti kéménytűz igényelt az egyesület részéről, ahol szintén a hivatásos tűzoltók munkáját segítve léptek fel a lángok megfékezésének érdekében. Mint az fentebb kiderült, rendszeresen indulnak a Belügyminisztérium védőfelszerelések beszerzésére kiírt pályázatán, amelyen többször is sikerült támogatást elnyerniük. Így szerezték be öt teljes bevetési öltözetüket, technikai eszközeiket – motorfűrészt, tömlőket, köteleket, mászóövet és létrát.

Példás egyesületi életet élnek: aktív résztvevői a település mindennapjainak, rendszeresen segítenek, ha erős kezekre van szükség. A májusfaállítás évről évre az egyesület feladata, de ők építik fel és díszítik a betlehemet is.