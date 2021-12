A karácsonyi ünnepi mise evangéliuma, Szent János evangéliumának Logosz-himnusza a Biblia egyik leggyönyörűbb szövege. A teremtő Igéről és a testet öltött Igéről szól, és azt akarja elmondani, hogy a kettő ugyanaz – fogalmazott szentbeszédében a püspök atya. – Az a gondolat, logika, fényesség és erő, amely valaha létrehozta az univerzumot, megegyezik azzal az Igével, amely felragyogott karácsonykor, Jézus születésekor és egész életében. Ha szeretnénk érteni a világmindenség titkát, Jézusra kell néznünk, a betlehemi gyermekre – mondta, majd az evangélium tanítását magyarázta: a világ az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretetéből van. Ha helyesen akarjuk használni az életünket, felépíteni a családokat, helyesen használni az emberi testet, a tudományt, a gazdaságot, akkor meg kell értenünk az örök isteni törvényt, a szeretet törvényét. Az evangélium úgy folytatódik: a világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be. A mondatnak, mint mondta kettős értelme van: a sötétség nem tudta legyőzni és nem tudta kioltani az Isten szelíd fényességét.

– Néha úgy tűnik, hogy a vallás ereje nyugati világunkban gyengül. Valójában azonban Isten fénye kiolthatatlan. Ő a kezdet és a vég, a teremtő és a beteljesítő. Azt mondja azután az evangélium: az Ige testté lett. Ez a himnusz csúcspontja. A végtelen örök Isten véges, gyarló emberi testet öltött. Emberi szóval akart hozzánk szólni, emberi szívvel szeretni, átölelni a világot. Az emberiség 2000 év óta nem tudja elfelejteni, hogy a végtelen Isten véges, szenvedésre képes apró gyermekként születik a világra. Ámulattal térdelünk a betlehemi jászol elé. Az evangélium legfőbb üzenete az, hogy a teremtés Igéje és a megtestesült Ige, amely Jézusban ragyog, ugyanaz. Arra akarja megtanítani a világot, hogy bele van ültetve az univerzumba, a testünkbe és az életünkbe egy gyönyörű isteni rend, harmónia. Az emberiségnek e szerint kellene élni, e szerint felépíteni családjainkat, társadalmunkat, a gazdaságot, a tudományt. Ha ennek ellenében élünk, az emberi élet hamis hanggá lesz a gyönyörű isteni harmóniában – szögezte le.

Egy másik gondolatot is megfogalmazott az idei karácsonyra arra válaszolva, hogyan tudnánk megőrizni karácsony fényét. – Ez akkor lehetséges, ha nemcsak befogadjuk most az ünnepen, hanem elkezdjük bátran sugározni és nagylelkűen továbbadni. Ha rálépünk Jézus útjára, az imádság, a mélység útjára. Ha abbahagyjuk a panaszkodást, a pletykát és megtanuljuk mások dicséretét, a köszönetet; házaspárként megtanuljuk újra kimondani az első igent, tisztelni a másikat; gyermekként és fiatalként nemcsak kapni akarunk, hanem adni, segíteni is. Ha kinyitjuk a szellemünket, lelkünket az értékek felé, elindulunk a kiteljesedés útján. Elkezdünk megvalósítani egy szebb világot, az Isten országát.

A püspök atya saját élményeit is felidézte: három és fél évig Betlehemben élt, ott élte át a karácsonyokat. Éjszaka mindig abban a barlangban imádkoztak, ahol Krisztus megszületett. Mint mondta, gyakran a mennyország kapujában érezték magukat. Majd átmentek hajnalban a pásztorok mezőjére a hajnali misére, azután vissza Betlehemben a szentmisére. – Ugyanezt a csodát sok ezer kilométerre Betlehemtől mi is átélhetjük, mert ugyanaz a Krisztus fekszik az oltár jászolán és kopogtat mindannyiunk szívének ajtaján, aki 2000 évvel ezelőtt Betlehemben megszületett. Nyissuk ki a szívünket, engedjük, hogy bennünk is megszülessen.